Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Одноэтажный самострой ликвидировали в Ярославском районе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одноэтажный самострой ликвидировали в Ярославском районе Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Хибинский проезд, 26 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа одноэтажного здания, незаконно возведенного в Северо-Восточном административном округе столицы.

Нелегальную постройку площадью 42 квадратных метра обнаружили в Ярославском районе по адресу Хибинский проезд, владение 26.

Объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы, разрешение на строительство отсутствует. Участок по указанному адресу земельно-правовыми отношениями не обременен.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, незаконное строение находилось на газоне у многоквартирных домов в границах спального района. К настоящему времени здание демонтировано, территория общего пользования освобождена от самостроя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что возле высотки на Котельнической набережной демонтировали нелегально установленный контрольно-пропускной пункт.

Читайте также: Четыре природоохранные зоны Москвы освободили от самостроя в 2020 году

самостройснос самостроягосинспекция по недвижимости
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте