Одноэтажный самострой ликвидировали в Ярославском районе Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа одноэтажного здания, незаконно возведенного в Северо-Восточном административном округе столицы.
Нелегальную постройку площадью 42 квадратных метра обнаружили в Ярославском районе по адресу Хибинский проезд, владение 26.
Объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы, разрешение на строительство отсутствует. Участок по указанному адресу земельно-правовыми отношениями не обременен.
Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, незаконное строение находилось на газоне у многоквартирных домов в границах спального района. К настоящему времени здание демонтировано, территория общего пользования освобождена от самостроя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее стало известно, что возле высотки на Котельнической набережной демонтировали нелегально установленный контрольно-пропускной пункт.
Читайте также: Четыре природоохранные зоны Москвы освободили от самостроя в 2020 году