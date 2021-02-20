Одноэтажный самострой ликвидировали в Ярославском районе Москвы

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Россия, Москва, Хибинский проезд, 26 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа одноэтажного здания, незаконно возведенного в Северо-Восточном административном округе столицы.

Нелегальную постройку площадью 42 квадратных метра обнаружили в Ярославском районе по адресу Хибинский проезд, владение 26.

Объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы, разрешение на строительство отсутствует. Участок по указанному адресу земельно-правовыми отношениями не обременен.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, незаконное строение находилось на газоне у многоквартирных домов в границах спального района. К настоящему времени здание демонтировано, территория общего пользования освобождена от самостроя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что возле высотки на Котельнической набережной демонтировали нелегально установленный контрольно-пропускной пункт.

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