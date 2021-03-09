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Незаконный КПП демонтировали в Донском районе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Незаконный КПП демонтировали в Донском районе

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Духовской переулок, 17А Карта всех событий

Незаконную постройку выявили в Донском районе столицы. Речь идет о контрольно-пропускном пункте площадью 90 квадратных метров.

Уточняется, что здание располагалось по адресу Духовской переулок, дом 17. Оно преграждало доступ к территории общего пользования. Кроме того, его не поставили на государственный кадастровый учет, а также не зарегистрировали на него права собственности.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, на данный момент самострой демонтирован.

— Действующий контрольно-пропускной пункт находился в границах участка, выделенного под эксплуатацию улично-дорожной сети и не предполагающего застройки, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Добавляется, что в настоящий момент к территории общего пользования восстановлен свободный доступ.

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