Незаконную пристройку демонтировали на юге Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Автозаводская улица, 23с734 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки, незаконно возведенной в Южном административном округе столицы.

Самострой площадью 75 квадратных метров обнаружили в Даниловском районе по адресу Автозаводская улица, владение 23, строение 734. Там располагается пятиэтажное здание, к которому было незаконно пристроено одноэтажное кирпичное здание.

Участок и здание по данному адресу находятся в городской собственности и ранее были переданы юридическому лицу по договору аренды, который не допускает возведение капитальных сооружений.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, пристройка не входила в общую площадь здания и была возведена без соответствующего разрешения. К настоящему времени самовольное строение демонтировано, здание приведено в первоначальный вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

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