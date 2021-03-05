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Незаконную пристройку демонтировали на юге Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Незаконную пристройку демонтировали на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23с734 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки, незаконно возведенной в Южном административном округе столицы.

Самострой площадью 75 квадратных метров обнаружили в Даниловском районе по адресу Автозаводская улица, владение 23, строение 734. Там располагается пятиэтажное здание, к которому было незаконно пристроено одноэтажное кирпичное здание.

Участок и здание по данному адресу находятся в городской собственности и ранее были переданы юридическому лицу по договору аренды, который не допускает возведение капитальных сооружений.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, пристройка не входила в общую площадь здания и была возведена без соответствующего разрешения. К настоящему времени самовольное строение демонтировано, здание приведено в первоначальный вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

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