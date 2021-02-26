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Нелегальный автосервис демонтировали в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальный автосервис демонтировали в центре Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа помещений автосервиса, незаконно возведенных в Центральном административном округе столицы.

Самострой площадью 596 квадратных метров обнаружили в Красносельском районе в Проектируемом проезде № 2131.

Объекты были возведены без разрешительной документации, на государственный кадастровый учет не поставлены. Участок, на котором размещался самострой, ранее был предоставлен организации по договору аренды, однако к настоящему времени договор прекратил свое действие.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, данный участок пролегает вдоль железнодорожных путей и не предполагает строительство капитальных объектов. После выявления нарушения постройки были добровольно демонтированы бывшим арендатором, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенный автосервис демонтировали в Академическом районе Москвы.

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