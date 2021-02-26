Нелегальный автосервис демонтировали в центре Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа помещений автосервиса, незаконно возведенных в Центральном административном округе столицы.
Самострой площадью 596 квадратных метров обнаружили в Красносельском районе в Проектируемом проезде № 2131.
Объекты были возведены без разрешительной документации, на государственный кадастровый учет не поставлены. Участок, на котором размещался самострой, ранее был предоставлен организации по договору аренды, однако к настоящему времени договор прекратил свое действие.
Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, данный участок пролегает вдоль железнодорожных путей и не предполагает строительство капитальных объектов. После выявления нарушения постройки были добровольно демонтированы бывшим арендатором, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее стало известно, что незаконно возведенный автосервис демонтировали в Академическом районе Москвы.
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