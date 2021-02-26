Нелегальный автосервис демонтировали в центре Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа помещений автосервиса, незаконно возведенных в Центральном административном округе столицы.

Самострой площадью 596 квадратных метров обнаружили в Красносельском районе в Проектируемом проезде № 2131.

Объекты были возведены без разрешительной документации, на государственный кадастровый учет не поставлены. Участок, на котором размещался самострой, ранее был предоставлен организации по договору аренды, однако к настоящему времени договор прекратил свое действие.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, данный участок пролегает вдоль железнодорожных путей и не предполагает строительство капитальных объектов. После выявления нарушения постройки были добровольно демонтированы бывшим арендатором, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенный автосервис демонтировали в Академическом районе Москвы.

Читайте также: Нелегальные бытовки снесли на юго-востоке Москвы