Титульным спонсором итальянского футбольного клуба может стать порносайт

Футболист миланского «Интера» Ашраф Хакими / Фото: Официальный англоязычный аккаунт «Интера» в Твиттер

Титульным спонсором миланского футбольного клуба «Интер» может стать порносайт. Об этом в среду, 10 марта, сообщила Football Italia.

«Интер» планирует заключить сделку с компанией Stripchat. Это решение было принято после того, как предыдущий спонсор Pirelli отказался продлевать контракт с футбольным клубом.

Известно, что порносайт заплатит «Интеру» 23 миллиона евро.

В текущем сезоне «Интер» имеет 62 очка и лидирует в серии А, опережая «Милан» на шесть очков.

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