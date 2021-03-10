Титульным спонсором итальянского футбольного клуба может стать порносайт
Титульным спонсором миланского футбольного клуба «Интер» может стать порносайт. Об этом в среду, 10 марта, сообщила Football Italia.
«Интер» планирует заключить сделку с компанией Stripchat. Это решение было принято после того, как предыдущий спонсор Pirelli отказался продлевать контракт с футбольным клубом.
Известно, что порносайт заплатит «Интеру» 23 миллиона евро.
В текущем сезоне «Интер» имеет 62 очка и лидирует в серии А, опережая «Милан» на шесть очков.
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