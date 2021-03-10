Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Динамо» обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина
Фото: Twitter/dynamo_ru

«Динамо» обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина

Кирилл Николаев

Спорт

Столичное «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 4:3 в пятом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в среду, 10 марта.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин. У «Северстали» дважды отличился Вадим Кудако, еще один гол на счету Абдула Индржиха.

Таким образом, «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, где сыграет со СКА из Санкт-Петербурга. В другой паре четвертьфинала Кубка Гагарина встретятся московский ЦСКА и ярославский «Локомотив».

Читайте также: ХК ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

хоккейКХЛХК «Динамо» (Москва)
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте