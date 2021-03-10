«Динамо» обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина

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Столичное «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 4:3 в пятом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в среду, 10 марта.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин. У «Северстали» дважды отличился Вадим Кудако, еще один гол на счету Абдула Индржиха.

Таким образом, «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, где сыграет со СКА из Санкт-Петербурга. В другой паре четвертьфинала Кубка Гагарина встретятся московский ЦСКА и ярославский «Локомотив».

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