Центр «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий для студентов по поиску работы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

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Центр занятости «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий для студентов. В рамках встреч будущие специалисты смогут познакомиться с рынком труда, актуальными вакансиями и молодежными программами. Поучаствовать в событиях смогут около 1,5 тысячи студентов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столица создает возможности, помогающие молодежи реализоваться в профессии после получения образования и начать карьеру. Городской департамент труда и соцзащиты поддерживает студентов и предлагает им не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости.

— Для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда специалисты центра занятости «Моя карьера» по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей, — подчеркнула Анастасия Ракова.

В 2020 году для будущих специалистов были проведены 45 мероприятий. В них приняли участие около тысячи представителей молодежи. Кроме того, для студентов центр занятости «Моя карьера» запустит программу «Код карьеры». Участники мероприятия в течение двух недель научатся проходить собеседования, а также оценивать себя и свои возможности во время поисков работы. Специалисты центра помогут студентам составить резюме, расскажут о правилах поведения на первой деловой встрече и помогут с выбором профессии.

В течение года планируется провести около 10 подобных интенсивов. Программа будет презентована 16 марта, пройти регистрацию можно по ссылке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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