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Центр «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий для студентов по поиску работы
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Центр «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий для студентов по поиску работы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Центр занятости «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий для студентов. В рамках встреч будущие специалисты смогут познакомиться с рынком труда, актуальными вакансиями и молодежными программами. Поучаствовать в событиях смогут около 1,5 тысячи студентов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столица создает возможности, помогающие молодежи реализоваться в профессии после получения образования и начать карьеру. Городской департамент труда и соцзащиты поддерживает студентов и предлагает им не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости.

— Для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда специалисты центра занятости «Моя карьера» по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей, — подчеркнула Анастасия Ракова.

В 2020 году для будущих специалистов были проведены 45 мероприятий. В них приняли участие около тысячи представителей молодежи. Кроме того, для студентов центр занятости «Моя карьера» запустит программу «Код карьеры». Участники мероприятия в течение двух недель научатся проходить собеседования, а также оценивать себя и свои возможности во время поисков работы. Специалисты центра помогут студентам составить резюме, расскажут о правилах поведения на первой деловой встрече и помогут с выбором профессии.

В течение года планируется провести около 10 подобных интенсивов. Программа будет презентована 16 марта, пройти регистрацию можно по ссылке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Работароссийские студентыАнастасия Ракова
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