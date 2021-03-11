Библиотеки и культурные центры приглашают москвичей на празднование Масленицы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Пронская улица, 4к3 Карта всех событий

Библиотеки и культурные центры подготовили для жителей столицы программу на Масленицу. С 11 по 14 марта гостей ожидают различные творческие мастер-классы, концерты, веселые игры и конкурсы и вкусные угощения.

Все мероприятия будут проходить бесплатно. Подробная программа представлена на сайте «Онлайн.Библиогород».

Например, библиотека № 248 по адресу: улица Маршала Катукова, дом 19, корпус 2 проведет праздничную программу «Люди! Нынче «Разгуляй»!». Мероприятие состоится 11 марта в 15:00. Гости познакомятся с историей и традициями праздника, а также узнают необычные рецепты приготовления блинов.

Частушки, плясовые и хороводные песни пройдут в библиотеке № 1 имени А.С. Грибоедова ― отделе «Культурный центр имени В.Я. Вульфа» в доме № 4 на Банном переулке. Музыкальный праздник с выступлением фольклорной группы «Подсеваха» состоится 11 марта в 17:00.

В библиотеке № 184 (улица Академика Варги, дом 38) пройдет программа под названием «Масленица у ворот ― заходи в наш хоровод». Торжество состоится на уличной площадке около библиотеки 12 марта в 14:00.

Узнать о трансформации языческого праздника Масленица с принятием на Руси христианства москвичи смогут в библиотеке имени Н.А. Добролюбова в доме № 13/21 на Смоленской площади. 12 марта в 15:00 там пройдет лекция писателя и историка Евгении Медведевой.

В библиотеке № 185 (Нагорный бульвар, дом 3) состоится праздничный концерт. 13 марта перед гостями выступит фольклорный коллектив «Калинушка». А в этот же день программа пройдет и в библиотеке № 246 (улица Маршала Конева, дом 16). Провожать зиму там начнут в 15:30.

Центр культуры и творчества «Нега» организует праздник «Широкая Масленица» 14 марта. Для гостей проведу показательные бои на мечах и топорах, хороводы, песни, конкурсы и веселые игры на свежем воздухе.

Встретиться с персонажами сказок все желающие смогут, заглянув в этот же день в культурный центр «Лидер» (улица Пронская, дом 4, корпус 3), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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