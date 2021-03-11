Более 2,5 тысяч жителей Солнцево переселят в рамках первого этапа программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Боровский проезд, вл15Ас1 Карта всех событий

В рамках первого этапа программы реновации более 2,5 тысяч жителей района Солнцево будут переселены. Об этом в четверг, 11 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, с момента начала переселения жителей трех пятиэтажек в Боровском проезде Солнцево окажется пятым по счету районом в Западном административном округе (ЗАО), в котором реализуется программа реновации жилищного фонда.

— В них проживают почти 200 семей, которым будут предложены варианты новых квартир в новостройке по адресу: ул. Щорса,д. 15, которая была введена в эксплуатацию в этом году. Всего же в рамках первого этапа программы реновации в районе Солнцево предстоит переселить 2,6 тыс. человек, проживающих в 13 домах, определенных под снос, — подчеркнул Сергей Левкин.

Он добавил, что в целом за период реализации программы реновации в Солнцево новые квартиры получат более семи тысяч человек. При этом расселение и демонтаж запланирован в 43 жилых дома. Для волнового переселения в районе были подобраны четыре стартовые площадки: Боровский пр. вл. 1, Родниковая ул., вл. 4/1, Родниковая ул., вл. 5А, Щорса ул., д. 15.

Напомним, программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается более миллиона горожан и предусматривает расселение 5175 домов. Для реализации программы был создан перечень,в который входит 489 «стартовых» площадок.

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