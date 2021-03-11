Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 2,5 тысяч жителей Солнцево переселят в рамках первого этапа программы реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 2,5 тысяч жителей Солнцево переселят в рамках первого этапа программы реновации

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Боровский проезд, вл15Ас1 Карта всех событий

В рамках первого этапа программы реновации более 2,5 тысяч жителей района Солнцево будут переселены. Об этом в четверг, 11 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, с момента начала переселения жителей трех пятиэтажек в Боровском проезде Солнцево окажется пятым по счету районом в Западном административном округе (ЗАО), в котором реализуется программа реновации жилищного фонда.

— В них проживают почти 200 семей, которым будут предложены варианты новых квартир в новостройке по адресу: ул. Щорса,д. 15, которая была введена в эксплуатацию в этом году. Всего же в рамках первого этапа программы реновации в районе Солнцево предстоит переселить 2,6 тыс. человек, проживающих в 13 домах, определенных под снос, — подчеркнул Сергей Левкин.

Он добавил, что в целом за период реализации программы реновации в Солнцево новые квартиры получат более семи тысяч человек. При этом расселение и демонтаж запланирован в 43 жилых дома. Для волнового переселения в районе были подобраны четыре стартовые площадки: Боровский пр. вл. 1, Родниковая ул., вл. 4/1, Родниковая ул., вл. 5А, Щорса ул., д. 15.

Напомним, программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается более миллиона горожан и предусматривает расселение 5175 домов. Для реализации программы был создан перечень,в который входит 489 «стартовых» площадок.

Читайте также: Более 280 тысяч москвичей переселят в новостройки на месте снесенных домов

реновацияСергей Левкинпрограмма реновации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте