Следственный комитет России возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян

Михаил Хачатурян / Фото: скриншот с видео на youtube канала «Россия 1»

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Об этом в четверг, 11 марта, заявил один из адвокатов, участвующих в процессе.

— В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера», 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 117 («Истязание»), — цитирует слова собеседника агентства РИА Новости.

Официального подтверждения о возбуждении уголовного дела пока нет. Собеседник агентства утверждает, что процесс будет касаться сексуального и другого насилия в отношении дочерей Хачатуряна.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер на самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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