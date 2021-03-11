Вертолеты МАЦ приступили к разведке паводковой обстановки в Москве

В Новогодние праздники специалисты Московского авиацентра спасли 8 человек / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к разведке паводковой ситуации и установлению возможных зон подтопления. Об этом в четверг, 11 марта, заявил заместитель мэра столицы в Правительстве Петр Бирюков.

По его словам, мониторинг ситуации каждый день проводят дежурные экипажи на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов.

Он отметил, что разведка с воздуха — важная профилактическая мера. Для облета территорий используют многофункциональные вертолеты Ка-32А, а при необходимости возможно задействование других типов воздушных судов.

Петр Бирюков подчеркнул, что мониторинг паводковой ситуации позволяет своевременно выявить зоны риска и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

— При обнаружении угроз подтопления пилоты МАЦ будут незамедлительно докладывать информацию на пульт оперативных служб, после чего на место оперативно прибудут городские службы, — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства учтонил, что перед началом мероприятий по мониторингу паводковой ситуации с летным составом провели дополнительные занятия. Он напомни, что на сегодняшний день на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов.

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