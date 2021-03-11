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Новый онлайн-лекторий запустят в Доме на Брестской
Фото: Наталья Феоктистова / «Вечерняя Москва»

Новый онлайн-лекторий запустят в Доме на Брестской

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В Доме на Брестской стартует цикл онлайн-лекций, которые посвящены новым трендам в построении комфортной городской среды и безопасного города. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на официальном YouTube-канале «Мосстройинформа» первый в 2021 году выпуск в подобном формате выйдет 31 марта. Онлайн-лекцию посвятят вопросу развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, а также гармонии и взаимосвязи строящихся в городе объектов. Спикер расскажет о приемах, применявшихся при возведении первых станций метро и остающихся востребованными в архитектуре.

Директор «Мосстройинформа» Юлия Куликова уточнила, что 31 марта на онлайн-лекции выступит кандидат исторических наук, историк архитектуры метро Александр Змеул.

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лекцияСергей Левкинобразовательная лекция
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