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Онлайн-экскурсия по выставке «Шар и крест» появилась на платформе #Москвастобой
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Онлайн-экскурсия по выставке «Шар и крест» появилась на платформе #Москвастобой

Иван Юминов

Город

Культурный проект #Москвастобой добавил на свой сайт виртуальный тур по выставке «Шар и крест» от Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму города Москвы.

— Экскурсия проходит по выставке, посвященной арт-сообществу «Шар и крест», рассказывает о процессе переживания карантина и о том, как к этому приспособились галеристы, художники, коллекционеры и любители искусства, — рассказали в пресс-службе.

Сообщество «Шар и крест» появилось в социальной сети Facebook в апреле 2020 года как «место для взаимовыручки художников и коллекционеров». В нем можно было публиковать произведения искусства и без участия посредника покупать их и продавать. Экскурсия представит собрания десяти разных коллекционеров, в том числе Айдан Салаховой и Игоря Суханова.

Коллекция Суханова «Колесо безумия или шик чумных наваждений» покажет бесконечный поток искусства в сообществе «Шар и крест», художница Елена Воронина собирает работы мастеров серебряного века, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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