Четыре новых спорткомплекса появятся в Хорошево-Мневниках и Таганском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Таганском районе и в Хорошево-Мневниках на территории Мневниковской поймы построят четыре спортивных комплекса со статусом масштабного инвестиционного проекта. В 2020 году на данные цели было выделено восемь гектаров земли. Об этом 11 марта сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице реализуют инвестирование спортивных сооружений с 2016 года. За это время было одобрено строительство 11 комплексов.

— В прошлом году в рамках масштабных инвестиционных проектов город выделил инвесторам землю для строительства четырех крупных спортивных комплексов. Их общая площадь составит 85 тысяч квадратных метров, — рассказал Владимир Ефимов.

Одним из проектов станет ледовый дворец для тренировок сборной России по керлингу и занятий по фигурному катанию, площадь которого будет составлять 25 тысяч квадратных метров. Также здесь планируется проведение международных соревнований.

По словам министра правительства Москвы и главы департамента городского имущества Максима Гамана, на территории 3,6 гектара будет располагаться также многофункциональный серфинг-парк. Данный объект оборудуют специальной системой генерации волн и спортивными зонами. Также в Таганском районе построят детский спортивный комплекс площадью 560 квадратных метров, сообщается на сайте мэра Москвы.

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