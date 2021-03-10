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Новую сцену построили для театра «Уголок дедушки Дурова»
Уголок дедушки Дурова / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новую сцену построили для театра «Уголок дедушки Дурова»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Дурова, 2с1 Карта всех событий

В Мещанском районе cтолицы построили новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова». Она находится по адресу улица Дурова, дом 2, строение 1.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сцена выполнена в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места — в виде амфитеатра. На первом этаже расположены входная группа, гардеробы, многосветный зрительный зал, медицинский кабинет.

Второй этаж занимают зрительские ложи с местами для людей с ограниченными возможностями, а также артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. На третьем этаже находятся технические помещения, а в подвале расположены служебные помещения и буфет. Общая площадь здания составила свыше 4000 квадратных метров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Театры Москвы сообщили об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов

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