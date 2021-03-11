Онколог предупредил о тяжелых последствиях еды из пластиковых контейнеров

Пилотный проект «Скрининг рака молочной железы с помощью маммографии» уже работает в нескольких медучреждениях столицы в разных ее округах / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Еда из некоторых видов пластиковых контейнеров повышает риск образования рака молочной железы. Об этом рассказала директор института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

По словам специалиста, опасение должны вызывать контейнеры, изготовленные из пластика, который помечен цифрой 7. Этот материал содержит вещества, выделяющие аналог женского полового гормона эстрогена.

— Эта молекула может имитировать действие эстрогена у человека, а опухоли молочной железы гормонально зависимы. Есть теоретический риск, что такой пластик может провоцировать рак молочной железы или ухудшать имеющееся заболевание. Это касается и переноски еды в этих контейнерах, и ее разогрева, — цитирует Секачеву агентство городских новостей «Москва».

Врач уточнила, что это вещество, которое получило название бисфенол А, продемонстрировало канцерогенный эффект при исследовании на животных. Его риск для человека ученые оценивают как потенциальный.

Онколог порекомендовала отказаться от разогрева еды в любых пластиковых контейнерах, так как при повышении температуры он выделяет вредные вещества. Для этой цели она посоветовала посуду из стекла, керамики или стали. Пластик седьмой категории используется при изготовлении тюбиков для зубной пасты, игрушек и бутылочек для детей, многоразовых бутылки для воды и кулеров, прозрачных одноразовых столовых приборов и другого.

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