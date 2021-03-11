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Новый парк появится рядом с образовательным кластером в Коммунарке
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый парк появится рядом с образовательным кластером в Коммунарке

Ксения Монахова

Город

В Коммунарке рядом с образовательным кластером появится новый парк. Об этом в четверг, 11 марта, заявил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры​ Сергей Кузнецов.

По его словам, парк дополнит активно развивающуюся территорию Новой Москвы. Рядом с парковой зоной будет создан образовательный кластер. Именно там разместятся учебные корпуса таких направлений, как транспорт, промышленность и информационные технологии, сфера услуг, городское хозяйство. Около 20 тысяч студентов смогут учиться и проживать на территории образовательного кластера.

— Ядром территории станет общественный и культурный центр в окружении учебных корпусов. Возможности участка и уникальный природный ландшафт позволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательные пространства будет обладать всеми городскими элементами, – отметил Сергей Кузнецов.

По проекту парк и образовательный кластер спроектированы на основе связи учебных, спортивных, рекреационных зон с местами учебы и проживания. Все они будут соединены с помощью хорошо продуманных пешеходных маршрутов и транспортных каркасов.

— В АДЦ Коммунарка помимо современного парка вокруг Малососенского пруда, разместится «суперколледж» и кампус одного из ведущих вузов Москвы с физкультурно-оздоровительным центром, общежитиями, зданиями административно-делового назначения, жилые корпуса для преподавателей, — сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы Котенков.

Уточняется, что кластер спроектирован с учетом того, что 70 процентов занятий будут практическими. В связи с этим, корпуса разных направлений будут расположены по принципу внутреннего зонирования по смежным специальностям и типу площадей. Около 17 процентов кластера отдано спортивным объектам, а 38 процентов — жилой застройке.

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