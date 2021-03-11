Режим КТО ввели в центре Махачкалы из-за нападения на силовиков

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Советском районе Махачкалы. Об этом в четверг, 11 марта, заявили в оперативном штабе региона.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь по силовикам, которые проверяли данные о подготовке теракта.

— 11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы, — цитирует слова собеседника ТАСС.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что в Дагестане в ходе КТО приняты меры по предотвращению подготовки террористического акта. Кроме того, в настоящее время проходит спецоперация по задержанию злоумышленника, оказавшего вооруженное сопротивление.

Уточняется, что 11 марта появилась информация о том, что один из сторонников международной террористической организации готовит террористический акт. Злоумышленника нашли в частном доме. Силовики предложили ему сложить оружие и сдаться, однако тот открыл огонь по правоохранителям.

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