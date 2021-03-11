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Еще двоих подозреваемых в похищении и убийстве москвича взяли под стражу
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Еще двоих подозреваемых в похищении и убийстве москвича взяли под стражу

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Под стражу взяли еще двоих молодых мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве жителя столицы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

По данным ведомства, днем 4 марта около жилого дома на улице Маршала Тухачевского четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили 44-летнего жителя столицы в машину. Его вывезли на машине в Подмосковье и убили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека».

Следствие установило, что заказчиком убийства являлся бывший тесть убитого. В настоящее время заказчик задержан полицией. Кроме того, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Расследование продолжается.

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