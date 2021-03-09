Найдены фото подозреваемых в заказном убийстве жителя Москвы

Фото: tekstilschiky.mos.ru

Корреспонденты «Вечерней Москвы» смогли найти фотографии возможных подозреваемых в заказном убийстве 43-летнего Тимура Зайниева, организованном тестем мужчины — 63-летним Александром К.

Ранее сообщалось, что заказное убийство произошло 4 марта.

На улице Маршала Тухачевского четверо мужчин повалили Зайниева в сугроб, после чего надели на него наручники и затолкали в машину. Злоумышленники использовали электрошокер.

О пропаже Тимура Зайниева сообщил его отец, с которым тот перестал выходить на связь. Позже тело убитого было обнаружено в одном из гаражей в Красногорске.

Известно, что возможным исполнителем убийства был Роман О., который мог задушить Зайниева эластичным бинтом.

Предполагаемый исполнитель убийства Роман Осипов / Фото: my.mail.ru / Мой мир

Его возможным соучастником мог быть 24-летний Владимир Ф., который якобы держал жертве ноги, чтобы та не оказывала сопротивления.

Предполагаемый соучастник преступления Владимир Филимончук / Фото: ok.ru/Одноклассники

Еще двое соучастников якобы принимали участие только в похищении.

Организатор преступления, пообещавший за убийство 50 тысяч долларов, был задержан 6 марта вместе с двумя исполнителями. Уточняется, что его мотивом стала неприязнь к бывшему зятю.

Хорошевский районный суд Москвы арестовал виновных в похищении и убийстве 43-летнего москвича до 5 мая 2021 года.

Видео из суда

Видео из суда

Видео из суда

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