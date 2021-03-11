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Украинский сухогруз затонул у берегов Румынии
Фото: pixabay.com

Украинский сухогруз затонул у берегов Румынии

Ксения Монахова

Город

Сухогруз Volgo Balt 179 утонул у берегов Румынии. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе компании GSP Falcon. Судно организации получило сигнал бедствия от моряков в 03:40 по московскому времени.

В результате ЧП удалось спасти 10 человек. Двое членов экипажа погибли, а поиски еще одного продолжаются.

— Спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного, — цитирует слова сообщения РИА Новости.

Во время передачи сигнала бедствия сухогруз располагалось в 76 милях от берегов Румынии. В сообщении было сказано, что экипаж собирается покинуть судно.

В спасательной операции принимает участие Румынское агентство спасения человеческих жизней на море, а также пограничные службы страны. Пострадавших доставят в ближайший порт в городе Констанца.

По предварительной информации, причиной затопления сухогруза могли послужить сложные погодные условия. Судно вышло в море из порта Ростова-на-Дону 6 марта, вечером 11 марта должно было прибыть в порт Констанца. Сухогруз ходил под флагом Коморских островов, его владельцем оказалась украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev.

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