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Более 100 семей в Люблине первыми переедут по программе реновации к середине года
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Более 100 семей в Люблине первыми переедут по программе реновации к середине года

Иван Юминов

Город

Переселение жителей столичного района Люблино по программе реновации начнется в середине этого года. Новоселами станут более 100 семей. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В Люблине начнется переселение жителей дома на улице Люблинской, дом 111, строения 2 и 3. Они получат квартиры в соседней новостройке по адресу Люблинская улица, дом 111б, корпус 1 и корпус 2, и тем самым станут первыми новоселами в районе, — рассказал Левкин.

В рамках первого этапа реновации, рассчитанного на срок до 2024 года, новое жилье в районе Люблино получат почти 10 тысяч жителей. Для новых домов подобраны 18 стартовых площадок. Всего в районе расселят 152 дома, в них проживают 29,7 тысячи жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным летом 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживает более 1 миллиона москвичей.

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реновацияСергей ЛевкинЛюблино
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