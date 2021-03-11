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Масленичный поезд с блинами, музыкой и артистами запустят в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Масленичный поезд с блинами, музыкой и артистами запустят в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Масленичный поезд, в котором пассажиров будут угощать блинами, запустят в Московской области в воскресенье, 14 марта. Праздничный состав отправится с Белорусского вокзала и доедет до деревни Захарово. Во время следования для граждан будут выступать артисты и музыканты.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК), отправление поезда назначено на 10:30 по московскому времени. Отмечается, что самое масштабное в Подмосковье празднование Масленицы организуют в деревне Одинцовского округа, куда и прибудет праздничный поезд. По информации ЦППК, масленичным станет фирменный экспресс 6401.

Тем временем в деревне Захарово готовятся к широкой Масленице. Здесь выступит народная артистка России Надежда Бабкина. Помимо этого, зрители увидят выступление ансамблей и балета. Основные празднества развернутся на Большой поляне около музея-заповедника Пушкина.

Помимо этого, желающие посетят гастрономическую ярмарку. Свою продукцию на прилавки выставят свыше 40 фермеров из области, а также других регионов России.

Читайте также: Обширную программу по празднованию Масленицы проведут для жителей Подмосковья

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