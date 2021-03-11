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Иностранец пытался дать взятку, чтобы провезти незаконных мигрантов в Москву, и попался
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Иностранец пытался дать взятку, чтобы провезти незаконных мигрантов в Москву, и попался

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Москве международный канал незаконной миграции. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Елена Марковская.

По данным следствия, 27 февраля обвиняемый в кафе в аэропорту Внуково передал взятку сотруднику ФСБ, который действовал в рамках оперативного эксперимента. За вознаграждение тот должен был закрыть глаза на то, что пять граждан Египта незаконно пересекли границу России.

По данному факту Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств и выявляет причастность иностранца к другим аналогичным преступлениям.

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уголовное делоарестнезаконная миграция
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