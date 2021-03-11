Строительство делового центра началось на севере Москвы

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Россия, Москва, Бумажный проезд, 19 Карта всех событий

На севере Москвы началось строительство делового центра Stone Towers. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Застройщик уже направил извещение о начале строительства.

Площадь комплекса на 11 тысяч рабочих мест составит 69,6 квадратного метра и будет располагаться в районе Беговой по адресу Бумажный проезд, владение 19.

— Срок действия разрешения на строительство — до августа 2025 года, — сказали в пресс-службе.

Деловой центр будет состоять из двух зданий, которые объединит одноэтажный стилобат. Внутри разместят торговые павильоны, офисы, а также зоны питания. Комплекс будет адаптирован для маломобильных посетителей. В деловом центре также оборудуют подземный паркинг на 235 автомобилей, сообщает Интерфакс.

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