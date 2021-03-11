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Почти 100 крыш обновят на юго-востоке Москвы в 2021 году
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Почти 100 крыш обновят на юго-востоке Москвы в 2021 году

Иван Юминов

Город

Крыши в 94 домах на юго-востоке столицы обновят в течение 2021 года в рамках программы капитального ремонта. Рабочие полностью поменяют покрытие, починят водосток, а также утеплят чердачные перекрытия там, где это предусмотрено документацией. Крыши также получат новые ограждения.

Утепление чердачных перекрытий на скатных крышах позволит повысить энергоэффективность зданий, процедуру выполнят с использованием минераловатных плит. Все деревянные конструкции будут обработаны огнебиозащитными составами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В итоге жильцы домов получат новые крыши, которые будут соответствовать нормам температурно-влажностного режима и исключат протечки.

Капитальный ремонт в 2021 году будет проведен более чем в двух с половиной тысячах московских домов. В его рамках заменят больше трех тысяч лифтов, а также отремонтируют около 1,3 тысячи крыш.

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