Психолог объяснила, как распознать депрессию у подростка

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Ребенок в переходном возрасте нуждается в особой поддержке взрослых. Как распознать депрессию у подростка, главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Наталия Сухотеплая рассказала порталу «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, родителей должны насторожить замкнутость, перепады настроения, рассеянность, наигранный восторг, а также вопросы о смысле жизни. Если эти признаки есть у ребенка, то лучше всего обратиться за помощью к психологу.

— Важно помнить, что нельзя заставлять подростка идти на прием. Поэтому придется сначала все-таки наладить контакт, дать понять, что вы хотите помочь. При необходимости пройти семейную терапию, — объяснила Наталия Сухотеплая.

При более сложных случаях может появиться необходимость в помощи сразу двух специалистов — психотерапевта и психиатра. Они проведут необходимое обследование и назначат комплексное лечение.

Вместе с тем главный внештатный психиатр обратила внимание на важность атмосферы в доме. Лучше всего минимизировать ссоры и конфликты, проводить с сыном или дочерью больше времени, дать подростку понять, что папа и мама на его стороне. Следует исключить в это время критику. По словам врача, именно она разрушает веру в свои силы и способности, снижает самооценку и убивает доверие. Лучше подсказать ребенку, как поступить в той или иной ситуации.

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