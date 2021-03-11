Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Турции решили изменить правила въезда в страну
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Власти Турции решили изменить правила въезда в страну

Елизавета Борисова

Туризм

Для въезда в Турцию иностранцы будут обязаны заполнить специальную электронную анкету. Данные меры вступят в силу с 15 марта. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.

Согласно нововведению, граждане обязаны заполнить цифровую форму за 72 часа до вылета и предоставить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Турецкое министерство здравоохранения отменит требования по заполнению бумажной анкеты по контролю за коронавирусом. Те пассажиры, которые следуют транзитом, должны заполнить документ на борту самолета.

При регистрации на сайте министерства требуется указать мобильный телефон для выдачи туристу HES-кода, необходимого для пребывания и передвижения по стране.

Читайте также: «Новая реальность»: во сколько обойдется отдых в Греции и когда брать билеты

ТурцияПутешествияПрава и обязанности
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Все мнения
О проекте