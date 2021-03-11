Власти Турции решили изменить правила въезда в страну

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Для въезда в Турцию иностранцы будут обязаны заполнить специальную электронную анкету. Данные меры вступят в силу с 15 марта. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.

Согласно нововведению, граждане обязаны заполнить цифровую форму за 72 часа до вылета и предоставить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Турецкое министерство здравоохранения отменит требования по заполнению бумажной анкеты по контролю за коронавирусом. Те пассажиры, которые следуют транзитом, должны заполнить документ на борту самолета.

При регистрации на сайте министерства требуется указать мобильный телефон для выдачи туристу HES-кода, необходимого для пребывания и передвижения по стране.

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