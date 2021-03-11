«Новая реальность»: во сколько обойдется отдых в Греции и когда брать билеты

Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

В середине мая Греция намерена открыть границы для туристов из России, если позволит ситуация с коронавирусом. Стоит ли ждать ажиотажного спроса, сколько будет стоить отдых и почему с покупкой билетов пока лучше не торопиться, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Откроется, но не совсем

Греция вряд ли одномоментно станет единственной страной Евросоюза, распахнувшей двери перед всеми желающими, сказал корреспонденту «ВМ» генеральный директор туроператора ICS Travel Group Дмитрий Шевченко. По его мнению, Афины не смогут принимать заморских гостей по какому-то собственному сценарию. Вероятнее всего, говорит Шевченко, Европа будет открываться вся и по определенному единому протоколу, произойдет это не раньше июня–июля.

— Вряд ли Греция сможет полноценно открыться в обход всех стран ЕС, — полагает гендиректор ICS Travel Group.

Другой вопрос, продолжил он, что, даже если Греция сумеет открыть границы 14 мая, никто не говорил, что Россия ответит тем же. По мнению Шевченко, власти РФ могут дать добро на полеты в Грецию в лучшем случае с июня. Сроки могут сдвигаться, если отмену ковидных ограничений будут переносить, как это происходило уже неоднократно, обратил внимание эксперт.

— Сейчас вот некоторые страны ограниченно принимают только определенных граждан, например, тех, у кого есть вид на жительство или конкретные медицинские показатели. Пока просто нет гарантий, что вы в принципе полетите: мы живем в совершенно новой реальности, где в том числе массово снимаются и изменяются расписания авиарейсов, — пояснил он.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович сообщил «ВМ», что лично сталкивался с проблемой, о которой говорит Шевченко. Он взял билет в Турцию, но пандемия «решила» иначе и вынудила авиакомпании отложить рейсы на другое время, пока обстановка с инфекцией не стабилизируется.

— Сейчас появилась такая практика, которой не было до пандемии. Никакие государства не закрывались, отмена рейсов была чем-то вроде исключения. Теперь у людей огромное желание путешествовать, огромный отложенный спрос, — отметил первый вице-президент АТОР.

Греция / Фото: twitter.com/raheemahkharva

Отдых в «пандемийной» Греции — супердорого?

По словам гендиректора ICS Travel Group, греки предложат самые разные варианты отдыха, в том числе бюджетные и дорогие. Шевченко уверен, что отправиться туристом на какой-нибудь греческий островок в целом «будет бюджетнее отдыха в России», если сравнивать составляющие такого отдыха. Это связано с тем, что на текущий момент отечественный рынок туризма «сильно перегрет», указал эксперт.

— Так что опасаться, что отдых в Греции будет супердорогим, не стоит. Да, сейчас существенная курсовая разница, но после такого года, который прошли греки, они придумают различные ценовые предложения. На мой взгляд, за 1000 евро можно вдвоем недельку отдохнуть в скромном греческом трехзвездочном отеле, но еще нужно смотреть на период. Предложения разнятся в зависимости от времени: в июне — одно, в августе — другое, — подчеркнул Шевченко.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день непонятно, каким точно будет международный трафик перевозок. Из-за этого есть риск, что спрос на популярные места отдыха может привести к завышению стоимости. А может произойти ровно наоборот, допустил собеседник «ВМ». Таким образом, на цену отдыха повлияет число бронирований, добавил он.

— Надо еще отметить, что греки изо всех сил постараются растянуть курортный сезон, чтобы заработать потерянные деньги. Из-за ковида сезон оказался усеченный: как минимум из него выпадает май, — сказал Шевченко.

Он выразил мнение, что окончательная ценовая политика будет сформирована, когда снимут все ограничения по коронавирусу. На сегодняшний день для туристического бизнеса это проблема номер один, поскольку никто не может гарантировать отмену этих мер.

— Как только откроются все или хотя бы почти все страны мира и вернется нормальная жизнь, можно будет всерьез говорить о цене, — отметил эксперт. — Но вряд ли после пандемии она станет существенно выше. Может, даже подешевеет, кроме «высоких» периодов, таких как август.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полеты на фоне пандемии: когда выгоднее брать билеты?

Приобретать авиабилеты куда бы то ни было, в том числе в Грецию, не нужно загодя, отметил первый вице-президент АТОР. Он не исключил, что в реалиях пандемии есть большой риск столкнуться с форс-мажором, когда билеты на руках, а рейс вдруг отменяется. Повезет, если за это туристу вернут деньги или хотя бы бесплатно перенесут поездку на другое время, но и этого может не случиться, предупредил Канторович.

— Если отмена произошла не по вине туриста, а из-за перевозчика или по другим причинам, то обычно путешественнику идут навстречу. Еще есть страховка от невыезда, которой можно попытаться защитить себя от подобных коллизий. Главное, внимательно изучить, что именно в эту страховку включает та или иная компания, — советует он.

По его мнению, покупать билеты в Грецию заранее не нужно. Для начала нужно убедиться, что Россия разрешила прямые рейсы в эту страну, что пока делается «не очень охотно», обратил внимание Канторович.

— То, что греки разрешили приезжать к ним, не значит, что наши власти разрешат полеты. Лучше брать билеты, когда появятся прямые рейсы из РФ, а это явно будет после решения Греции об открытии границ. Когда между нашими странами не будет никаких препон, спрос будет очень большой, поскольку для наших граждан ближе Греции только Турция, — сказал он.

Представитель АТОР добавил, что билеты вообще в любую страну мира сейчас дорогие, поскольку самолетов, выполняющих полеты, «критически мало», а сами авиакомпании находятся в «кошмарном финансовом положении».

В свою очередь Шевченко также призвал не поддаваться соблазну и не брать дешевые билеты. Действительно, говорит он, их сейчас можно достать по доступной цене, но нет гарантий, что рейс состоится.

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