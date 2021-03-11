Около 1,3 процента вакантных площадей для резидентов имеют столичные технопарки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Технопарки столицы располагают 1,3 процента свободных площадей для резидентов. Об этом в четверг, 11 марта, заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, город активно продолжает развивать инфраструктуру площадок. Он отметил, что ряд технопарков в рамках выступления на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций» заявят о минусовом проценте, так как у них имеется очередь из заявок.

— Это то, что на сегодняшний день ставит перед нами огромнейшую задачу наполнять инфраструктурой, потому что сегодня в департамент, в Московский инновационный кластер приходят сотни заявок, они разные. Есть профильные, где нужно создать какой-то специализированный технопарк, где-то просто запрос на помещения, — подчеркнул Фурсин.

Он отметил, что на сегодняшний день инфраструктуры технопарков не хватает, поэтому ее нужно развивать. Фурсин добавил, что в среднем одна из 13 компаний-резидентов получала городскую субсидию. В целом на сегодняшний день в столице функционирует 42 технопарка. В них работают более двух тысяч компаний. По итогам 2020 года московское правительство одобрило более трех тысяч заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму почти три миллиарда рублей, передает ТАСС.

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