Три новых технопарка планируют построить в Москве
В Москве могут появиться три новых технопарка. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
В данный момент в столице функционирует 42 технопарка, в которых работают около 67 тысяч человек.
Новые технопарки планируется создавать на базе проектов девелоперов, а также под специализированные кластеры, приводит слова Фурсина Интерфакс.
Ранее стало известно, что рядом с московской частью ЦКАД могут появиться новые технопарки.
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