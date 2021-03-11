Три новых технопарка планируют построить в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве могут появиться три новых технопарка. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В данный момент в столице функционирует 42 технопарка, в которых работают около 67 тысяч человек.

Новые технопарки планируется создавать на базе проектов девелоперов, а также под специализированные кластеры, приводит слова Фурсина Интерфакс.

Ранее стало известно, что рядом с московской частью ЦКАД могут появиться новые технопарки.

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