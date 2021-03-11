Возле столичного участка ЦКАД создадут около 100 тысяч рабочих мест

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Строительство московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) позволит создать около 100 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Московский участок ЦКАД немногим более двадцати километров, однако планы по развитию прилегающей к нему территории довольно масштабные, — сообщил он.

Участок планируется ввести в эксплуатацию в этом году, на прилегающей к нему территории хотят построить четыре–пять миллионов квадратных метров недвижимости, 80 процентов которой отдадут под коммерческую деятельность.

На этой территории появятся технопарки, центры логистики, а также офисные центры. Совокупно могут появиться дополнительные 100 тысяч рабочих мест, приводит слова Жидкина официальный сайт мэра Москвы.

Участок вдоль ЦКАД площадью в 40 гектаров уже приобретен инвестором, на нем возведут крупный логистический центр.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Дорога соединит большинство крупных шоссе столицы и поможет разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

Ранее появилась информация о том, что грузовики массой более 3,5 тонны переведут на ЦКАД.

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