Возле столичного участка ЦКАД создадут около 100 тысяч рабочих мест
Строительство московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) позволит создать около 100 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— Московский участок ЦКАД немногим более двадцати километров, однако планы по развитию прилегающей к нему территории довольно масштабные, — сообщил он.
Участок планируется ввести в эксплуатацию в этом году, на прилегающей к нему территории хотят построить четыре–пять миллионов квадратных метров недвижимости, 80 процентов которой отдадут под коммерческую деятельность.
На этой территории появятся технопарки, центры логистики, а также офисные центры. Совокупно могут появиться дополнительные 100 тысяч рабочих мест, приводит слова Жидкина официальный сайт мэра Москвы.
Участок вдоль ЦКАД площадью в 40 гектаров уже приобретен инвестором, на нем возведут крупный логистический центр.
ЦКАД начали строить в 2014 году. Дорога соединит большинство крупных шоссе столицы и поможет разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.
Ранее появилась информация о том, что грузовики массой более 3,5 тонны переведут на ЦКАД.
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