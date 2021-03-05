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Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут на ЦКАД с 5 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут на ЦКАД с 5 апреля

Кирилл Николаев

Транспорт

С 5 апреля транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут с МКАД на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и трассы А107 и А108. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1). Им не понадобятся пропуска для проезда.

По данным Дептранса, перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД выросла на 18 процентов, а средняя скорость движения увеличилась на 11 процентов. Новые правила не повлияли на скорость доставки продуктов.

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ЦКАДдепартаментгрузовик
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