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Маршрут автобуса № 175 изменится с 13 марта
Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Маршрут автобуса № 175 изменится с 13 марта

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Маргелова Карта всех событий

С 13 марта изменится маршрут автобуса № 175 в районе станции Московского метрополитена «Беговая». Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что после остановки «Улица Маргелова» автобусы будут курсировать в обе стороны по улице Маргелова и Хорошевскому шоссе до метро «Беговая». Для проезда к больнице имени Боткина со стороны Ходынского поля можно воспользоваться автобусами № 84 и 101, а от больницы к метро «Беговая» – автобусом № 847.

Ранее стало известно об изменении работы одного из автобусных маршрутов на северо-западе Москвы. С 6 марта на время ремонта поликлиник открывается филиал № 2 Детской городской поликлиники № 58. Временный маршрут № П58 прекращает свою работу.

Читайте также: График движения автобуса на юге Москвы изменится 7 марта

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