Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
График автобуса на юге Москвы изменится 7 марта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

График автобуса на юге Москвы изменится 7 марта

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, метро Кантемировская Карта всех событий

ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания одного из автобусных маршрутов на юге столицы.

В воскресенье, 7 марта, автобуса № 839 «Метро «Кантемировская» – Бюро судебно-медицинской экспертизы» будет ходить по графику субботнего дня.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно об изменении работы одного из автобусных маршрутов на северо-западе Москвы. С 6 марта на время ремонта поликлиник открывается филиал № 2 Детской городской поликлиники № 58. Временный маршрут № П58 прекращает свою работу.

Читайте также: График работы автобусов изменится на западе Москвы

ГУП «Мосгортранс»график движенияМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте