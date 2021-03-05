График автобуса на юге Москвы изменится 7 марта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Кантемировская Карта всех событий

ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания одного из автобусных маршрутов на юге столицы.

В воскресенье, 7 марта, автобуса № 839 «Метро «Кантемировская» – Бюро судебно-медицинской экспертизы» будет ходить по графику субботнего дня.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно об изменении работы одного из автобусных маршрутов на северо-западе Москвы. С 6 марта на время ремонта поликлиник открывается филиал № 2 Детской городской поликлиники № 58. Временный маршрут № П58 прекращает свою работу.

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