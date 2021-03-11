Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Строгинский бульвар, 12 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание клуба «Современник» в Строгино. Он отметил, что постепенно будут формироваться похожие центры и в других районах столицы.

По словам главы города, на сегодняшний день около 10 старых дворцов культуры реконструировали. Также ремонтные работы проводятся в некоторых кинотеатрах.

— Вместо «Таджикистана» появился «Современник». Вместо этих старых кинотеатров, вбитых совершенно, появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные центры, культурные центры. С новосельем, — заявил Собянин.

Как сообщает пресс-служба мэрии и столичного правительства, функционально культурный центр «Современник» состоит из клубной и зрелищной части. Прилегающая территория благоустроена. Так, рядом с центром установлены 20 лавочек и клумб, поставлены фонари и урны, а также обустроена парковка на 50 машин, в том числе имеется четыре места для инвалидов.

Благодаря инициативе художественного руководителя клуба «Современник», заслуженного артиста России Егора Дружинина в центре реализуют проект «Школа исполнительского мастерства». Основная идея — объединение отдельных тематических студий и кружков в общую систему подготовки к профессиональной сценической работе.

В рамках первого этапа ученики проекта пройдут обучение танцу, вокалу, основам театрального и циркового искусства. Затем участники получат комплексную артистическую подготовку. В конце лучшие ребята будут профессионально работать на сцене. Принять участие в новом уникальном проекте сможет любой желающий.

Помимо школы в клубе планируется открыть студию раннего развития для детей, а также кружок живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и обучения английскому, испанскому и ряду восточных языков. В библиотеке сформируют зону коворкинга, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на участке БКЛ