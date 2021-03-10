Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на участке БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар». Об этом в среду, 10 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов. Всего осталось их четыре. Запустим в апреле, в мае и в июне оставшиеся щиты, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время пройдено уже 94 процента проходки. Оставшиеся тоннели будут построены до конца 2021 года. В дальнейшем планируется строительство и завершение самих станций, путевого хозяйства, электрического хозяйства и инженерных коммуникаций. Проходку двухпутного тоннеля от «Нагатинского Затона» в сторону станции «Кленовый бульвар» начинает тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Лилия».

В апреле 2021 года еще один ТПМК большого диаметра «Виктория» начнет проходку двухпутного тоннеля от станции «Печатники» в сторону «Нагатинского Затона». Третий большой ТПМК «Победа» в апреле завершит сооружение двухпутного тоннеля от «Кленового бульвара» до площадки № 2. Позднее шестиметровые ТПМК «Ольга» и «Елена» начнут свой путь от станции «Каширская» в сторону площадки № 2 для прокладки однопутных перегонных тоннелей.

Ранее стало известно, что станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» БКЛ планируется открыть в этом году.

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