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Производство ударных музыкальных инструментов организуют на востоке Москвы
Фото: Pelagiya Zamyatina

Производство ударных музыкальных инструментов организуют на востоке Москвы

Елизавета Борисова

Город

По итогам заседания градостроительно-земельной комиссии было принято решение о строительстве фабрики ударных музыкальных инструментов. Объект будет расположен по адресу улица Буракова, владение 8. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил Интерфакс.

— Комиссия одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки участка под строительство, — рассказала руководитель комитета Анастасия Пятова.

На данный момент участок площадью 0,29 гектара свободен и в перспективе будет сдан в аренду на шесть лет. За это время инвестор построит производственный корпус по изготовлению ударных музыкальных инструментов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Суммарная площадь нового комплекса составит примерно 2 тысячи квадратных метров.

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