«Свято место пусто не бывает»: бывшая девушка Тимати намекнула на новый роман

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова рассказала о возможных романтических отношениях с новым партнером. Ее бывшим молодым человеком был рэпер Тимати. Девушка сделала интригующее заявление во время презентации шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ.

На встрече Решетова, которая стала ведущей шоу, уточнила, что сама добилась полученной должности. По словам модели, никто ее «не пропихивал», и теперь она счастлива работать в новом проекте.

Во время презентации соведущий девушки Гоша Карцев пошутил, что мотивация у Решетовой на шоу «Ты — топ-модель» выше, чем на шоу «Холостяк». В «Холостяке» участницы должны бороться за сердце Тимати, с которым рассталась модель.

— Скажу одно: свято место пусто не бывает, — ответила на шутку Решетова.

Модель и рэпер были вместе почти пять лет, однако расстались в 2020 году, сообщает «СтарХит».

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