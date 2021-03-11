Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Свято место пусто не бывает»: бывшая девушка Тимати намекнула на новый роман
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Свято место пусто не бывает»: бывшая девушка Тимати намекнула на новый роман

Анастасия Волоснова

Звезды

Модель Анастасия Решетова рассказала о возможных романтических отношениях с новым партнером. Ее бывшим молодым человеком был рэпер Тимати. Девушка сделала интригующее заявление во время презентации шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ.

На встрече Решетова, которая стала ведущей шоу, уточнила, что сама добилась полученной должности. По словам модели, никто ее «не пропихивал», и теперь она счастлива работать в новом проекте.

Во время презентации соведущий девушки Гоша Карцев пошутил, что мотивация у Решетовой на шоу «Ты — топ-модель» выше, чем на шоу «Холостяк». В «Холостяке» участницы должны бороться за сердце Тимати, с которым рассталась модель.

— Скажу одно: свято место пусто не бывает, — ответила на шутку Решетова.

Модель и рэпер были вместе почти пять лет, однако расстались в 2020 году, сообщает «СтарХит».

Читайте также: «Друзья не могут ей помочь»: Рустам Солнцев рассказал о пагубных привычках Ольги Бузовой

отношенияТиматиАнастасия Решетова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте