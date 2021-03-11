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Строительство дома по реновации началось в районе Можайский 
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Строительство дома по реновации началось в районе Можайский 

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Петра Алексеева Карта всех событий

Строительство дома для переселения по программе реновации началось в столичном районе Можайский. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Жилой дом расположится по адресу улица Петра Алексеева, владение 12. Он рассчитан на 134 квартиры. На данный момент ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2022 году.

Площадь квартир трехсекционного дома переменной этажности с подземным паркингом составит почти восемь тысяч квадратных метров. Фасады здания облицуют керамогранитом, на них установят корзины под кондиционеры. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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