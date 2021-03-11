Первенство Москвы по конному спорту среди юниоров пройдет 12 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве в пятницу, 12 марта, в конноспортивном комплексе «Измайлово» пройдет первенство столицы по конному спорту среди юниоров. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба Департамента спорта Москвы.

— Победителями и призерами в каждой возрастной категории становятся всадники, набравшие наибольшее количество баллов, полученных за свое выступление, — говорится в сообщении.

Также пройдут турнир Baby-Boom и «Пони-форум», в которых примут участие юные пони-спортсмены из регионов. Победившие участники смогут представить свой регион на финальном турнире на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля.

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