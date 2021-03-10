Власти Японии еще не приняли решение о допуске иностранных болельщиков на Олимпиаду

Фото: olympic.org

Решение по допуску иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году еще не принято. На данный момент идет консультация с властями Японии и оргкомитетом Игр. Об этом в среду, 10 марта, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— По зарубежным болельщикам на Играх в Токио мы продолжаем консультации с японским правительством, с оргкомитетом Игр. Мы достигли принципиального соглашения, что решение по этому вопросу должно быть принято как можно раньше, — цитирует Баха РИА Новости.

Бах уточнил, что помимо вопросов безопасности нужно учесть еще много факторов. Например запуск билетной программы и планирование поездки в Японию иностранным болельщикам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Япония не собирается принимать иностранных болельщиков на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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