СМИ: Япония не планирует приглашать иностранных болельщиков на ОИ в Токио

Фото: olympic.org

Правительство Японии не планирует приглашать иностранных болельщиков на Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило агентство Kyodo.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада предоставит шанс на диалог между КНДР и Южной Кореей, а также между Сеулом и Токио. Кроме того, он считает, что появится возможность для переговоров между Северной Кореей и США.

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