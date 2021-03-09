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СМИ: Япония не планирует приглашать иностранных болельщиков на ОИ в Токио
Фото: olympic.org

СМИ: Япония не планирует приглашать иностранных болельщиков на ОИ в Токио

Никита Абрамов

Спорт

Правительство Японии не планирует приглашать иностранных болельщиков на Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило агентство Kyodo.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада предоставит шанс на диалог между КНДР и Южной Кореей, а также между Сеулом и Токио. Кроме того, он считает, что появится возможность для переговоров между Северной Кореей и США.

Читайте также: СМИ: Спортсменам на Олимпийских играх в Токио будут выдавать презервативы

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