Центробанк снизил курсы евро и доллара

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Центральный банк России официально снизил курсы доллара и евро. Так, на 12 марта курс американской валюты станет ниже на 53,97 копейки и составит 73,4996 рубля. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

При этом евро, по сравнению с данными на четверг, 11 марта, упал чуть больше, чем на 20 копеек. Его стоимость на 12 марта составит 87,7585 рубля. При этом цена бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) стала ниже на 38,7 копейки, оказавшись на уровне в 79,9161 рубля.

По словам главы отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, на этом фоне российская валюта должна продолжить свое укрепление. При этом должно быть соблюдено условие поддержания высокого уровня стоимости нефти. Однако если вторая фаза западных санкций не будет жесткой, то курс доллара может упасть до отметки в 65 рублей.

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