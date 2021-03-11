Владимир Путин заявил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте

Фото: Администрация президента РФ

На первом месте в России должно идти вакцинирование россиян от коронавируса, а также превалирование цен на продукты перед прибылью от экспорта на внутреннем рынке. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по инвестициям.

По словам главы государства, мировые производители вакцин не всегда ориентируются исключительно на потребности потребителей.

— Мировой рынок вакцин — 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой и на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки, — отметил Путин.

Несмотря на желание поддержать мировой рынок вакцин, на первом месте должно быть вакцинирование россиян, уточнил он. Президент добавил, что в первую очередь должны идти также «базовые продукты питания», сообщает РИА Новости.

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