Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владимир Путин заявил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин заявил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте

Анастасия Волоснова

Общество

На первом месте в России должно идти вакцинирование россиян от коронавируса, а также превалирование цен на продукты перед прибылью от экспорта на внутреннем рынке. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по инвестициям.

По словам главы государства, мировые производители вакцин не всегда ориентируются исключительно на потребности потребителей.

— Мировой рынок вакцин — 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой и на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки, — отметил Путин.

Несмотря на желание поддержать мировой рынок вакцин, на первом месте должно быть вакцинирование россиян, уточнил он. Президент добавил, что в первую очередь должны идти также «базовые продукты питания», сообщает РИА Новости.

Читайте также: Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента Международного Олимпийского комитета

вакцинацияВладимир Путинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте