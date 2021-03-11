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Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента Международного Олимпийского комитета
Фото: Администрация президента РФ

Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента Международного Олимпийского комитета

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Томасу Баху, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Сообщение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В сообщении Путин подтвердил готовность России взаимодействовать с комитетом «по всем направлениям».

— Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям, — отметил Путин.

Томаса Баха назначили президентов Международного олимпийского комитета в среду, 10 марта. Он занимал данную должность с 2013 года и был единственным кандидатом.

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