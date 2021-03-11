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ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Иван Юминов

Здоровье

Ситуация с пандемией коронавируса в России немного улучшилась. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Небольшое улучшение ситуации с пандемией ВОЗ отметили как в России, так и в остальном мире. Однако появление новых штаммов вируса делает обстановку напряженной, отметили в ведомстве. Такие явления требуют внимания и гибкости системы, передает слова Вуйнович ФАН.

Ранее стал известен список стран, куда могут попасть вакцинированные туристы.

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