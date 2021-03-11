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Академик рассказал, на что стали чаще жаловаться переболевшие COVID-19 люди
Фото: Pixabay

Академик рассказал, на что стали чаще жаловаться переболевшие COVID-19 люди

Елизавета Борисова

Здоровье

Люди, переболевшие COVID-19, стали чаще испытывать тревожность, нарушение сна, депрессивные состояния, обсессивно-компульсивное расстройство. Проблемы наблюдаются не только в нарушении работы легких, но и в неврологическом и психологическом состоянии пациентов, рассказал академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН «Науки о жизни» Владимир Чехонин.

По словам академика, причины повреждения тканей мозга окончательно не установлены, однако некоторые ученые предполагают, что основание таких отклонений таится в системном тромбоваскулите, воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера, сообщает РИА Новости.

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