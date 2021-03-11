Врач рассказал, каким категориям людей важно сделать прививку от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина рассказала «Вечерней Москве», кому необходимо сделать прививку и почему это важно.

— Существуют ли люди, которым противопоказана вакцинация от ковида?

— Безусловно, как для любого лекарственного препарата (а вакцины относятся к иммунобиологическим лекарственным препаратам), производителем утверждается в инструкции к препарату перечень противопоказаний.

Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в настоящее время не применяются:

— среди детей в возрасте до 18 лет;

— у взрослых, которым были проведены другие профилактические прививки (интервал между прививками должен составить 30 дней);

— у беременных женщин и женщин в период грудного вскармливания;

— лиц, у которых наблюдались ранее тяжелые аллергические реакции, в том числе после вакцинации (анафилактический шок, отек Квинке);

— лиц с острыми инфекционными заболеваниями;

— лиц с обострением хронических заболеваний.

Перед проведением вакцинации пациент обязательно проходит осмотр врача и для некоторых пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями печени и почек, эндокринной системы (сахарный диабет), системы кроветворения, заболеваниями центральной нервной системы (эпилепсия, инсульт), сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца), первичным и вторичным иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями органов дыхания (астма, ХОБЛ), по решению врача вакцинация может быть противопоказана.

— А ковид опасен для этих людей?

— Именно для таких людей, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями, которые не позволяют им вакцинироваться от коронавирусной инфекции, она наиболее опасна. И отсутствие защиты от нее подвергает человека повышенному риску инфицирования и развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Среди данных групп лиц отмечаются наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

— А как защитить эту категорию?

— Такие люди могут заразиться от ближайшего окружения, от тех, кто переносит инфекцию в легкой форме, а часто и вовсе без каких-то клинических проявлений. Поэтому крайне важно создать вокруг условия, не позволяющие им контактировать с возможным источником инфекции. Да, безусловно, необходимо носить средства индивидуальной защиты, избегать мест скопления людей, соблюдать дистанцию, но более эффективно — вакцинировать от коронавирусной инфекции окружающих их в близком окружении людей.

Но не стоит пренебрегать и простыми рекомендациями: избегать тесного контакта с людьми с симптомами ОРВИ, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от больного человека; носить медицинскую маску в общественных местах и регулярно (каждые 2–3 часа) ее менять; стараться избегать поездок, посещений многолюдных мест, избегать приветственных рукопожатий, регулярно мыть руки, особенно перед едой и после посещения общественных мест, не касаться лица немытыми руками, вести здоровый образ жизни.

— То есть, вакцинируясь, человек защищает не только себя, но и своих близких, которые по каким-то причинам не могут вакцинироваться? Как это работает?

— Вакцинация членов семьи, в окружении лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции, приводит к снижению риска заражения от близкого окружения.

— Могут ли дети заразиться от взрослых и наоборот?

— Заразиться и заразить окружающих людей новой коронавирусной инфекцией могут представители всех возрастных категорий.

— Почему особенно важно вакцинироваться взрослым, у которых в ближайшем окружении есть дети?

— Вакцинация детей в настоящее время не проводится. Но в скором времени планируется проведение исследований вакцины «Спутник V» среди детей. Дети могут также заболеть, заразить родителей, которые в свою очередь инфицируют коллег и т. д. Или, наоборот, — взрослый может заболеть и заразить ребенка, а дети часто переносят заболевание бессимптомно, при этом заражая значительное количество окружающих.

Чтобы этого избежать, необходимо вакцинироваться. Во-первых, в таком случае вы исключаете возможность заразить своего ребенка. А, во-вторых, если ребенок заболел, то он не сможет заразить вас, и цепочка передачи заболевания оборвется.

— А кому еще особенно важно вакцинироваться?

— Коронавирусной инфекцией может заболеть каждый, однако есть категории, которым вакцинация особенно показана. К ним относятся лица, которые по роду деятельности имеют высокий риск заражения из-за постоянного контакта с различными группами населения (медицинские работники, педагоги, социальные работники, работники сферы обслуживания и пр.) или лица, имеющие высокий риск развития тяжелых осложнений после заболевания коронавирусной инфекцией.

— А что такое популяционный иммунитет? Почему он так важен и все врачи его так ждут?

— Коллективный или популяционный иммунитет формируется, когда значительная доля населения является иммунной (привитой или переболевшей). Защищенные люди не только не болеют сами, но и не заражают окружающих. Таким образом, коллективный иммунитет позволяет прервать передачу инфекции от человека к человеку.

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