Названы шесть стран, открытых для вакцинированных туристов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В странах Евросоюза активно обсуждается введение в ближайшем будущем специальных паспортов для вакцинированных от коронавируса людей, позволяющих свободно путешествовать. Пока этого не произошло, можно рассмотреть страны, в которые вакцинированным туристам уже разрешен въезд.

Эстония

Туристам можно въезжать без обязательного карантина и тестирования. При этом необходимо соблюдать ограничения, введенные в стране.

Грузия

В страну можно въехать, предъявив документ, подтверждающий наличие прививки. Без него понадобится результат теста ПЦР, сделанного в течение 72 часов до поездки.

Сейшелы

Потребуется документ о вакцинировании, а также отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех дней до поездки. В середине марта страна планирует открыть въезд только по результатам ПЦР-теста.

Исландия

Для въезда в Исландию нужна вакцинация, но попасть туда можно только жителям ЕС и людям из стран, утвержденных Еврокомиссией. Россия туда пока не входит.

Польша

Свободный въезд в страну без карантина обеспечен тем, кто вакцинировался. Но только для жителей ЕС, а также для дипломатов, студентов и рабочих специалистов.

Словения

Вакцинация поможет избежать десятидневного карантина в Словении, можно также предъявить тест на антитела. Но из России в страну попасть пока нельзя, сообщает «Турпром».

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